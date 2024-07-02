مسؤولون في الشاباك: مسؤوليّة حلّ مشكلة اكتظاظ السجون تقع على عاتق وزارة الأمن القومي

أعلن مسؤولون في الشاباك للقناة الـ13 الإسرائيلية أنّ مسؤوليّة حلّ مشكلة اكتظاظ السجون تقع على عاتق وزارة الأمن القومي ووزيرها إيتمار بن غفيرالذي كان اتهم الشاباك بالإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية دون العودة إليه، وذلك مع تواصل الاتهامات في إسرائيل بعد الإفراج الاثنين عن نحو 50 معتقلاً فلسطينيّاً،



وأشار المسؤولون الى انه من الأفضل أن يستثمر بن غفير طاقته في حل أزمة السجون بدلاً من إطلاق شعارات كاذبة، مؤكدين أنه سيتم إلغاء أوامر اعتقالات إضافية لأنه لا يوجد مكان لاحتجاز المعتقلين.