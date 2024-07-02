جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن إعمار قطاع غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية تخصص لمسألة إعمار قطاع غزة.وسيستمع الأعضاء الى احاطة تقدمها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.علمًا أن منسقة الشؤون الإنسانية التقت في واشنطن قبل أيام بوزير الخارجية الاميركية أنطوني بلينكن.