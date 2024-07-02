تركيا توقف 474 شخصًا بعد أعمال عنف طالت مصالح سوريين

أوقفت السلطات التركية 474 شخصًا، بعد أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا اثر اتهام سوريّ بالتحرش بطفلة.



وأعلن وزير الداخلية التركيّ علي يرلي كايا على موقع "اكس" توقيف 474 شخصًا "بعد الأعمال الاستفزازية" التي نفذت ضد سوريين في تركيا.