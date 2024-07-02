تدافع خلال تجمع ديني في شمال الهند... وسقوط قتلى

قتل نحو 100 شخص بسبب التدافع خلال تجمع ديني هندوسي في شمال الهند، وجُرح العشرات، حسبما أعلن مسؤول حكومي كبير الثلاثاء.



وقال شيترا في، مفوض مدينة عليقار في ولاية أوتار براديش، لوكالة فرانس برس: "أكدنا مقتل 97 شخصا حتى الآن ونركز على تقديم الإغاثة والمساعدات الطبية للضحايا".