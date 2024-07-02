إسرائيل تربط خط كهرباء بمحطة تحلية مياه رئيسية في غزة

تربط إسرائيل خط كهرباء بمحطة تحلية مياه رئيسية في قطاع غزة، لزيادة تدفق مياه الشرب للفلسطينيين، وفق ما أكّد الجيش الإسرائيليّ.



ويمتد خط الكهرباء مباشرة من إسرائيل إلى محطة تحلية المياه التي تديرها الأمم المتحدة، في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، حتى لا تتمكن حماس من استغلال إمدادات الطاقة الجديدة، وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.



وسيقفز تدفق المياه أربعة أضعاف ليصل إلى 20 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا.



لكنّه يبقى غير كاف على الإطلاق لإمداد سكان القطاع.



وقال البيان: "زيادة إمدادات المياه هي خطوة أخرى لدعم الجهود الإنسانية لسكان غزة ولمنع التلوث وتفشي الأمراض خلال شهور الصيف".