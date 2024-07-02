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o
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مانيلا: اتفقنا وبكين على تهدئة التوتر حول بحر الصين الجنوبيّ
أخبار دولية
2024-07-02 | 07:51
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مانيلا: اتفقنا وبكين على تهدئة التوتر حول بحر الصين الجنوبيّ
أعلنت الفيليبين أنها اتفقت مع الصين على تهدئة التوتر، حول بحر الصين الجنوبيّ المتنازع عليه.
وقالت وزارة الخارجية الفيليبينية في بيان، بعد اجتماع ممثلين عن الدولتين في مانيلا: "ناقش الجانبان مواقفهما بشأن أيونغين شول (التسمية الفيليبينية لشعاب "سيكند توماس شول" المرجانية) وأكّدا التزامهما بتهدئة التوتر دون المساس بمواقفهما".
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