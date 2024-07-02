الصحة العالمية: المرضى والعاملون أخلوا مستشفى غزة الأوروبي بعد أوامر إسرائيلية

أعلن متحدث بمنظمة الصحة العالمية اليوم، أن مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس أصبح خاليا تقريبا بعد فرار العاملين به والمرضى عقب إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للسكان في المناطق المحيطة بالإخلاء.



وقال ريك بيبيركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "طاقم المستشفى والمرضى قرروا الإخلاء حاليا"، كاشفا أنه لم يتبق بالمستشفى سوى ثلاثة مرضى.



وأضاف في إفادة صحفية للأمم المتحدة عبر رابط فيديو من القدس: "نناشد بإنقاذ مستشفى غزة الأوروبي، وألا يتعرض لأضرار".