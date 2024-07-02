أوربان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لتسريع محادثات السلام

حثّ رئيس الوزراء المجريّ فيكتور أوربان الرئيس فولوديمير زيلينسكي على النظر في وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، لتحقيق السلام، وذلك في أوّل زيارة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسيّ.



وقال أوربان، الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبيّ الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين "لقد طلبت من الرئيس النظر في إمكانية وقف فوري لإطلاق النار" على أن يكون "محدداً زمنياً ويسمح بتسريع محادثات السلام".