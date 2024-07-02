إصابة عضوين بحزب العمال الكردستاني في انفجار سيارة بشمال العراق

أفادت الشرطة ومصادر أمنية في العراق بأن اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور أُصيبا بجراح خطيرة اليوم جراء انفجار في سيارة بمدينة السليمانية في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق.



وذكر اثنان من المصادر الأمنية أن أفراد الشرطة طوقوا المنطقة وبدأوا على الفور تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار.



وذكرت مصادر بالشرطة أنه لم يتبين بعد ما إذا الانفجار ناجم عن زرع قنبلة في السيارة أم انفجار خزان الوقود.



لكن مصدرا أمنيا واحدا، قال لـ"رويترز" إن الانفجار ناجم عن وضع قنبلة في داخل سيارة عضوي حزب العمال الكردستاني.