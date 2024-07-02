سبعة قتلى في تظاهرات مناهضة لتركيا في شمال سوريا

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات الدامية المناهضة لتركيا في شمال سوريا إلى سبعة أشخاص، كما أفاد مصدر طبي والمرصد السوريّ لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس، بعد أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا.



وعبّر المئات عن غضبهم، غداة أعمال عنف اندلعت إثر اتهام سوريّ بالتحرش بطفلة واستهدفت أعمالًا تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في مدينة قيصري التركية.



وقال مدير المرصد السوريّ لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس إنّ "حصيلة القتلى بلغت سبعة، ستة منهم قتلوا في مدينة عفرين وآخر في جرابلس، قضوا في تبادل إطلاق نار مع حرس نقاط تركية" خلال الاحتجاجات.



وأكّد مصدر طبيّ في شمال سوريا هذه الحصيلة.



وشيّع العشرات الثلاثاء في عفرين أحد القتلى، كما شاهد مصور في فرانس برس.



وأفاد المرصد كذلك بإغلاق تركيا أربعة معابر حدودية في شمال سوريا بعد هذه الأحداث.



وشهدت احتجاجات الاثنين "أعمال عنف وإطلاق رصاص واعتداءات" في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا وفصائل متحالفة معها في شمال سوريا، وفق المرصد، إضافة إلى "اعتداءات على العربات التركية وقطع طرقات". وشملت التظاهرات مناطق في إدلب المجاورة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها.