مسح لرويترز: إنتاج أوبك ارتفع في حزيران للشهر الثاني على التوالي

أظهر مسح نشرته "رويترز" أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في حزيران للشهر الثاني على التوالي، إذ عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران أثر تخفيضات طوعية للإمدادات من أعضاء آخرين ضمن مع تحالف أوبك+ الأوسع.



وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.70 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن أيار.