الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين: روسيا لا يمكنها التعليق على مقترح ترامب لأنها ليست على دراية بتفاصيله
أخبار دولية
2024-07-02 | 09:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكرملين: روسيا لا يمكنها التعليق على مقترح ترامب لأنها ليست على دراية بتفاصيله
لفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنّ روسيا لا يمكنها التعليق على مقترح دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لأنها ليست على دراية بتفاصيله.
وأكّد ترامب سابقًا، خلال مناظرة مع الرئيس جو بايدن، أنّه سيصل إلى تسوية للحرب إذا فاز في الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني، قبل أن يتولى المنصب رسميًا في كانون الثاني.
وأشار بيسكوف للصحافيين إلى أنّ هذا ليس أوّل تعليق لترامب في هذا الشأن، فقد أدلى بتعليقات مماثلة في وقت سابق.
وقال: "لا يمكننا التعليق على مقترح من دون معرفة تفاصيله."
وشدّد الكرملين على أنّ أي خطة للسلام تقترحها إدارة ترامب المحتملة مستقبلًا يتعين أن تعكس الواقع على الأرض حيث تسيطر القوات الروسية على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا.
وأكّد أنّ الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات.
وتقول أوكرانيا إن شروط روسيا لإنهاء الحرب بمثابة مطالبتها بالاستسلام.
آخر الأخبار
أخبار دولية
روسيا
يمكنها
التعليق
مقترح
ترامب
لأنها
دراية
بتفاصيله
التالي
بعد قطيعة 6 سنوات... بارزاني في بغداد غدًا (الشرق الأوسط)
مندوب روسيا في الأمم المتحدة يلمح إلى إمكان رفع العقوبات عن طالبان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-07-01
الكرملين: تقارير تعزيز أوكرانيا لقواتها على حدود روسيا البيضاء مثيرة للقلق
أخبار دولية
2024-07-01
الكرملين: تقارير تعزيز أوكرانيا لقواتها على حدود روسيا البيضاء مثيرة للقلق
0
أخبار دولية
2024-06-25
الكرملين: نستعد لزيارة مودي إلى روسيا
أخبار دولية
2024-06-25
الكرملين: نستعد لزيارة مودي إلى روسيا
0
أخبار دولية
2024-06-25
الكرملين: مقترح بوتين للسلام قد يوقف الصراع في أوكرانيا على الفور تقريبا
أخبار دولية
2024-06-25
الكرملين: مقترح بوتين للسلام قد يوقف الصراع في أوكرانيا على الفور تقريبا
0
أخبار دولية
2024-06-25
الكرملين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا يجب أن تعكس الحقائق على الأرض
أخبار دولية
2024-06-25
الكرملين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا يجب أن تعكس الحقائق على الأرض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:45
أوستن: الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات أمنية جديدة لكييف
أخبار دولية
14:45
أوستن: الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات أمنية جديدة لكييف
0
أخبار دولية
14:41
قوات تحالف إقليميّ تقتل 70 جهاديًا في منطقة بحيرة تشاد
أخبار دولية
14:41
قوات تحالف إقليميّ تقتل 70 جهاديًا في منطقة بحيرة تشاد
0
أخبار دولية
14:39
الأمم المتحدة: الأمر الذي أصدرته إسرائيل بإخلاء مناطق في خان يونس ورفح هو الأكبر من نوعه في غزة
أخبار دولية
14:39
الأمم المتحدة: الأمر الذي أصدرته إسرائيل بإخلاء مناطق في خان يونس ورفح هو الأكبر من نوعه في غزة
0
أخبار دولية
14:26
مكتب المدعي العام في مانهاتن منفتح على تأجيل إصدار الحكم في قضية ترامب بعد قرار المحكمة العليا
أخبار دولية
14:26
مكتب المدعي العام في مانهاتن منفتح على تأجيل إصدار الحكم في قضية ترامب بعد قرار المحكمة العليا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
08:29
معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!
فنّ
08:29
معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!
0
فنّ
08:10
بعد أن خرج فجأة من خلف مرآتها... ماذا قال تامر حسني حول مفاجأته للعروس التونسية بيوم زفافها! (فيديو)
فنّ
08:10
بعد أن خرج فجأة من خلف مرآتها... ماذا قال تامر حسني حول مفاجأته للعروس التونسية بيوم زفافها! (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-06-26
الكرملين يرفض مذكرتي التوقيف بحق قائد الأركان ووزير سابق
أخبار دولية
2024-06-26
الكرملين يرفض مذكرتي التوقيف بحق قائد الأركان ووزير سابق
0
أخبار لبنان
07:44
عوده بحث مع بو صعب في الأزمة السياسية الداخلية والفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
07:44
عوده بحث مع بو صعب في الأزمة السياسية الداخلية والفراغ الرئاسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:21
أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل
رياضة
14:21
أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل
0
رياضة
14:18
فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!
رياضة
14:18
فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قصة اليمين المتطرف في فرنسا... هكذا ظهر وتطور
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قصة اليمين المتطرف في فرنسا... هكذا ظهر وتطور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز النقاط التي تقلق البريطانيين…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز النقاط التي تقلق البريطانيين…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مساعدات جديدة من السعودية للبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مساعدات جديدة من السعودية للبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:29
معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!
فنّ
08:29
معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!
2
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
3
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
4
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
5
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
6
صحف اليوم
00:31
الجامعة تتبرأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية (الأخبار)
صحف اليوم
00:31
الجامعة تتبرأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية (الأخبار)
7
صحف اليوم
23:35
مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"الأنباء" الالكترونية: أفضل حلّ لخفض التصعيد جنوباً يكون بتطبيق الـ1701
صحف اليوم
23:35
مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"الأنباء" الالكترونية: أفضل حلّ لخفض التصعيد جنوباً يكون بتطبيق الـ1701
8
أمن وقضاء
01:17
من عائلة واحدة... 7 جرحى بحادث سير في زوق مصبح ليلًا
أمن وقضاء
01:17
من عائلة واحدة... 7 جرحى بحادث سير في زوق مصبح ليلًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More