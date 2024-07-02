الكرملين: روسيا لا يمكنها التعليق على مقترح ترامب لأنها ليست على دراية بتفاصيله

لفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنّ روسيا لا يمكنها التعليق على مقترح دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لأنها ليست على دراية بتفاصيله.



وأكّد ترامب سابقًا، خلال مناظرة مع الرئيس جو بايدن، أنّه سيصل إلى تسوية للحرب إذا فاز في الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني، قبل أن يتولى المنصب رسميًا في كانون الثاني.



وأشار بيسكوف للصحافيين إلى أنّ هذا ليس أوّل تعليق لترامب في هذا الشأن، فقد أدلى بتعليقات مماثلة في وقت سابق.



وقال: "لا يمكننا التعليق على مقترح من دون معرفة تفاصيله."



وشدّد الكرملين على أنّ أي خطة للسلام تقترحها إدارة ترامب المحتملة مستقبلًا يتعين أن تعكس الواقع على الأرض حيث تسيطر القوات الروسية على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا.



وأكّد أنّ الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات.



وتقول أوكرانيا إن شروط روسيا لإنهاء الحرب بمثابة مطالبتها بالاستسلام.