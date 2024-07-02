تشكيل وزاريّ مصريّ جديد... وهذا المتوقّع

أعلنت قناة إكسترا نيوز التلفزيونية أنّه من المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاريّ الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين، وفق ما نقل التلفزيون المِصريّ الرسميّ.



وكشف عن أنّ أحمد كوجك سيتولى حقيبة المالية.