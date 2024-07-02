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رجل أُدين بالتخطيط لشن هجوم على قاعدة عسكرية في بريطانيا

أخبار دولية
2024-07-02 | 12:53
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رجل أُدين بالتخطيط لشن هجوم على قاعدة عسكرية في بريطانيا
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رجل أُدين بالتخطيط لشن هجوم على قاعدة عسكرية في بريطانيا

أُدين رجل بالتخطيط لشن هجوم على قاعدة عسكرية، بعد إلقاء القبض عليه وبحوزته عبوة ناسفة قرب مستشفى، وفق ما أعلنت هيئة الادعاء الملكية في بريطانيا.
 
وأُدين محمد فاروق، وهي بريطانيّ يبلغ من العمر 28 عامًا، بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية عقب مثوله أمام محكمة شيفيلد كراون بشمال إنجلترا.
 
وكان فاروق قد أقر سابقًا بحيازة مادة متفجرة بقصد تعريض حياة الناس للخطر وامتلاك معلومات من المحتمل أن تكون مفيدة للإرهابيين وجرائم أخرى.
 
وأعلنت هيئة الادعاء أن فاروق أُلقي القبض عليه أمام مستشفى سانت جيمس في ليدز، حيث كان يعمل ممرضا في أثناء دراسته، وذلك بعد أن رفع مسدسا في وجه أحد الأفراد وقال إنه "يشعر برغبة في قتل الجميع".
 
وعثرت الشرطة في حقيبة فاروق على وعاء ضغط مزود بأسلاك، وخلص خبراء المفرقعات إلى أنها عبوة ناسفة.
 
وقالت هيئة الادعاء إن هذا الجهاز يدل على اهتمامه بالأفكار الإسلامية المتشددة وإجرائه أبحاثا على قاعدة مينويث هيل، وهي قاعدة قريبة تتبع سلاح الجو الملكي البريطاني في نورث يوركشير.
 
وكان فاروق قد دفع ببراءته لكنه أُدين بالتخطيط لشن هجوم إرهابي على القاعدة. وسوف يصدر الحكم عليه في وقت لاحق.

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