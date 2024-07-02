أول برلماني ديموقراطي يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي



وجه أول برلماني ديموقراطي الثلاثاء دعوة الى الرئيس الأميركي جو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي مشيرا، بين أمور أخرى، الى ادائه الكارثي في المناظرة التي جرت الخميس في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.



وكتب ممثل ولاية تكساس لويد دوغيت في بيان لوسائل الإعلام الأميركية "آمل أن يتخذ القرار الصعب والمؤلم بالانسحاب. أدعوه بكل احترام للقيام بذلك". وأضاف "لقد أنقذ الرئيس بايدن ديموقراطيتنا عبر تخليصنا من ترامب عام 2020. ويجب ألا يسلمنا إلى ترامب عام 2024".