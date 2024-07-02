مكتب المدعي العام في مانهاتن منفتح على تأجيل إصدار الحكم في قضية ترامب بعد قرار المحكمة العليا

أعلن مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك أنّه منفتح على تأجيل الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية تقول إنّها أقامت علاقة جنسية معه، بعد إصدار المحكمة العليا قراراً بمنحه حصانة جنائية.



وقضت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الإثنين بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي إلى تغيير نتائج انتخابات العام 2020.



وبعد ساعات على إعلان حكم المحكمة العليا، كرّر محامو ترامب في رسالة إلى محكمة نيويورك الدعوة إلى إسقاط الإدانة التي صدرت بحقّه بـ34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة حملة انتخابات 2016 الرئاسية لشراء صمت نجمة لأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية معه.



وفي السياق، قال مدعي عام مانهاتن إنّه "على الرغم من أنّنا نعتقد أنّ حجج المدّعى عليه لا أساس لها من الصحة، إلّا أنّنا لا نعارض... طلبه تأجيل الحكم".



وستكون الكلمة الأخيرة للقاضي لاتخاذ قرار بشأن تأجيل إصدار الحكم، وكان قد سبق له أن رفض الطعون المقدّمة من فريق ترامب والتي استندت إلى حصانته كرئيس بين عامي 2017 و2021.



وكان ترامب رحّب في منشور على منصة "تروث سوشل" التابعة له بقرار المحكمة العليا بالنسبة للحصانة، واصفاً إياه بأنّه "انتصار كبير للدستور والديموقراطية".



ويخوض ترامب انتخابات الرئاسة في مواجهة خصمه الديموقراطي الرئيس جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية على التوالي.



وفي مواجهة أربع قضايا جنائية، بذل ترامب كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات.