تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة

ذكر المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية لوكالة سانا أن المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير علي احد الطرق المؤدي لمدينة دمشق عصر اليوم.



وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.