الأمم المتحدة: الأمر الذي أصدرته إسرائيل بإخلاء مناطق في خان يونس ورفح هو الأكبر من نوعه في غزة

أشارت الأمم المتحدة إلى أنّ الأمر الذي أصدرته إسرائيل للفلسطينيين بإخلاء مناطق في خان يونس ورفح هو الأكبر من نوعه في قطاع غزة منذ أن أمرت 1.1 مليون شخص بمغادرة شمال القطاع في تشرين الأول.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنّ أمر الإخلاء الذي صدر الاثنين ينطبق على نحو ثلث قطاع غزة.



وأظهرت تقديرات أولية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) أن نحو 250 ألف شخص ربما يعيشون حاليًا في هذه المنطقة.



ورأى دوجاريك أنّ إخلاء بهذا الحجم الهائل لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المدنيين وزيادة أكبر في الحاجات الإنسانية.



وأوضح أنّ أمام الناس خيار مستحيل، وهو الاضطرار إلى الانتقال، بعضهم على الأرجح ينتقل للمرة الثانية أو الثالثة، إلى مناطق ليس بها تقريبا أي أماكن أو خدمات، أو البقاء في مناطق يعلمون أنها ستشهد قتالا شديدا".