قوات تحالف إقليميّ تقتل 70 جهاديًا في منطقة بحيرة تشاد

أدى هجوم عسكريّ إلى مقتل 70 جهاديًا في منطقة بحيرة تشاد الممتدة بين نيجيريا والكاميرون وتشاد، وفق ما أعلن تحالف عسكري اقليميّ.



ونفذت القوة المختلطة المتعددة الجنسيات المكونة من القوات المسلحة لنيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون بالإضافة إلى الجيش التشادي، هجمات جوية وبحرية وبرية على مواقع جهادية تقع في منطقة بحيرة تشاد مما أسفر عن مقتل 70 جهاديا كما ذكرت هذه القوة في بيان الاثنين.



وتشكلت هذه القوة عام 1994 لمكافحة الجريمة عبر الحدود أساسا لكن تم توسيع تفويضها لاحقا ليشمل محاربة الجهاديين الذين توسعت هجماتهم المسلحة من قاعدتهم النيجيرية إلى الدول الثلاث المجاورة.



وأعلن الجيش التشادي الحصيلة نفسها في بيان نشر الأحد مشيراً إلى أنه "تم القضاء على أكثر من 70 إرهابياً" من قبل قوة التدخل السريع، وهي وحدة النخبة التي أنشأها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مؤخرا.



وبدأ النزاع الجهادي عام 2009 في شمال شرق نيجيريا مع جماعة بوكو حرام ثم مع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب افريقيا وخلف 40 ألف قتيل ونحو مليوني نازح في نيجيريا.