أوستن: الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات أمنية جديدة لكييف

أكّد وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن أنّ الولايات المتحدة ستعلن قريبًا عن مساعدات أمنية جديدة لكييف بقيمة تزيد على 2.3 مليار دولار.



وعبّر، خلال اجتماع مع نظيره الأوكرانيّ في مقر وزارة الدفاع (البنتاجون)، أوستن عن قبوله لتطلعات كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسيّ، وذلك بعد أكثر من عامين على الغزو الروسيّ لأوكرانيا.



وقال أوستن، في حديثه عن قِمة حلف شمال الأطلسيّ: "سنتخذ خطوات للتمهيد لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسيّ."



وأوضح أوستن أن الحزمة الجديدة ستضم أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي، وستسمح بتسريع شراء صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي من طراز ناسامس وباتريوت.