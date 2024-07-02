البيت الأبيض: "لا ضرورة" لخضوع بايدن لاختبار معرفي



اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الثلاثاء إن "لا ضرورة" لخضوع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يثير وضعه الصحي الكثير من التساؤلات، لاختبار معرفي.



وشدّدت جان-بيار خلال مؤتمر صحافي على أن الرئيس الأميركي "يعرف كيف ينهض مجددا" بعد مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب كان أداء الرئيس الديموقراطي فيها كارثيا. كذلك شدّدت المتحدثة على أن الإدارة الأميركية لا تخفي أي معلومات في ما يتّصل بالحال الصحية لبايدن.

