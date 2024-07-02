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الحوثيون: عملية مشتركة مع تحالف المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفا حيويا في حيفا

أخبار دولية
2024-07-02 | 15:59
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الحوثيون: عملية مشتركة مع تحالف المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفا حيويا في حيفا
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الحوثيون: عملية مشتركة مع تحالف المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفا حيويا في حيفا

اعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع تنفيذ "بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في حيفا بعدد من الصواريخ المجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".
 
وكان يشير إلى تحالف يضم عددا من الفصائل المسلحة العراقية.

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