وزارة الصحة الفلسطينية: قتلى في ضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية.