الانتخابات الرئاسية التونسية في هذا الموعد

حدّد الرئيس التونسي قيس سعيد السادس من تشرين الأول 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.



ولم يعلن سعيد عن ترشحه رسميا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه سعيا لولاية ثانية.



ويأتي الإعلان وسط جدل سياسي واسع ومطالبات من المعارضة "بتنقية المناخ السياسي" وإطلاق سياسيين مسجونين وعدم ممارسة ضغوط على الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.