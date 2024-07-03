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بايدن "يفسّر" سبب "سوء أدائه" في المناظرة أمام ترامب
أخبار دولية
2024-07-03 | 00:34
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بايدن "يفسّر" سبب "سوء أدائه" في المناظرة أمام ترامب
عزا الرئيس الأميركي جو بايدن سبب "سوء أدائه" في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشدّداً على أنّ "هذا ليس عذراً، بل تفسير".
واعتبر بايدن، خلال اجتماع مع متبرّعين ديموقراطيين قرب واشنطن، أنّه "لم يكن أمراً ذكياً جداً أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرّات عدّة... قبل وقت قصير من المناظرة"، مضيفاً "لم أستمع لموظفيّ... وبعدها كدت أغفو على المسرح".
أخبار دولية
بايدن
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