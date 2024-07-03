كامالا هاريس: أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن

أكّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أنّها "فخورة" بترشّحها على قائمة الرئيس جو بايدن لمنصب "نائبة الرئيس"، وذلك في غمرة النقاش الدائرة حول الحالة الصحية للرئيس الديمقراطي بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي.



وتعليقاً على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عاماً) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحلّ محلّه هاريس (59 عاماً)، قالت نائبة الرئيس لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية: "أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن"، مشدّدة على أنّ "جو بايدن هو مرشّحنا. لقد هزمنا ترامب مرّة وسنهزمه مرة أخرى".