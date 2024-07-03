مسؤولون حكوميون أميركيون سابقون يتّهمون إدارة بايدن "بالتواطؤ" في قتل الفلسطينيين

اتهم 12 مسؤولا حكوميا أميركيا سابقا، استقالوا بسبب الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إدارة الرئيس جو بايدن "بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره" في قتل الفلسطينيين في القطاع.



وفي بيان مشترك، رأى المسؤولون السابقون أن الإدارة تنتهك القوانين الأميركية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها.