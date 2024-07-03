اجتماع متوّقع بين بايدن ونتنياهو

كشف مسؤول بالبيت الأبيض أن من المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في أواخر تموز، عندما يزور نتنياهو العاصمة الأميركية لإلقاء كلمة في الكونغرس بشأن الحرب في غزة.



ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس في 24 تموز.