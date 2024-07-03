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بوتين في كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

أخبار دولية
2024-07-03 | 00:45
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بوتين في كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
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بوتين في كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

ذكر الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى كازاخستان اليوم لإجراء محادثات بشأن الأمن الإقليمي والدفاع، وللمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الثنائية منها لقاءات مع مسؤولين صينيين وأتراك.

ويجتمع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون يومي الأربعاء والخميس في آستانة عاصمة كازاخستان.

وقال الكرملين في البيان: "سيناقش زعماء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الوضع الحالي وآفاق زيادة التعاون متعدد الأوجه داخل المنظمة وتحسين أنشطتها".

أخبار دولية

بوتين

كازاخستان

منظمة شنغهاي للتعاون

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