توقيف خمسة أشخاص في ألمانيا يشتبه بضلوعهم بجرائم ضد الانسانية في سوريا

أوقف خمسة رجال في ألمانيا للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، على ما أعلنت النيابة العامة الفدرالي.



وأوضحت النيابة العامة في بيان أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب الموقوفين أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في العام 2011.