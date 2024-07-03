وزير خارجية الإمارات: ندعم المساعي الأميركية للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار بغزة

بحث وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد دعم دولة الإمارات للمساعي الأميركية المبذولة بالتعاون مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين.



وشدد على أن تفاقم المعاناة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة يحتّم ضرورة العمل بوتيرة متسارعة ومنسقة ومستدامة لتلبية احتياجاتهم العاجلة وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.



وأكد وزير خارجية الإمارات إلى أهمية إنهاء التوتر والتطرف والعنف المتصاعد في المنطقة والسعي نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين.