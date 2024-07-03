توقيف ثلاثة أشخاص في السويد يشتبه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

أعلنت النيابة العامة السويدية أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012، في إطار تحقيق يجري في السويد بالتعاون مع ألمانيا.



وقالت أولريكا بنتليوس إيغلرود المدعية المكلفة التحقيق: "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول (...) تمكنا من اعتقال المشتبه بهم".



في الوقت نفسه، اعتقلت ألمانيا خمسة رجال يشتبه في ارتكابهم جرائم مماثلة.