روسيا: باحث فرنسي يعترف بجمع معلومات عسكرية

أعلنت لجنة تحقيق روسية اليوم، أن الباحث الفرنسي لوران فيناتييه المتهم بعدم التسجيل بصفة عميل أجنبي وهو يجمع معلومات عن الجيش الروسي أقر بأنه مذنب.ويمكن أن يواجه فيناتييه (47 عاما) عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ووضعته السلطات الروسية رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة حتى الخامس من آب على الرغم من طلب للإفراج عنه اعتمدته السفارة الفرنسية.