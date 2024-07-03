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باقري: لبنان سيكون جحيماً للصهاينة
أخبار دولية
2024-07-03 | 04:55
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باقري: لبنان سيكون جحيماً للصهاينة
نقلت وكالة "
تسنيم
" الدولية للأنباء عن المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، قوله: "إن لبنان سيكون حتماً جحيماً بلا عودة للصهاينة. في لبنان، لعبت المقاومة، باعتبارها فاعلاً مؤثراً في المجال العملياتي والميداني والدبلوماسي، دورا خلق الردع اللازم".
من جهة أخرى، قال إن "زيارة ملك السعودية إلى إيران مدرجة على جدول أعمالنا وعلى جدول أعمال السعوديين. يجب تشكيل حكومة جديدة لمواصلة النقاش".
وأضاف: "إن عناصر القوة والقدرة في الجمهورية الإسلامية من النوع الذي لا يمكن أن يؤثر فيه قدوم وذهاب أي شخص في البلاد على سياساتنا الإستراتيجية".
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