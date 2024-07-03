حركة طالبان بحثت مع الولايات المتحدة صفقة "تبادل" سجناء

أعلن متحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان أن السلطات تحتجز أميركيَّين وبحثت مع الولايات المتحدة عملية تبادلهما مع أفغان محتجزين في غوانتانامو.



وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي: "من المفترض أن نتمكن من تحرير مواطنينا في عملية تبادل، لأن المواطنين الأميركيين مهمّان بالنسبة لهم، مثلما الأفغان مهمون بالنسبة لنا".