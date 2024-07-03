الشرطة الإسرائيلية: إصابة شخصين في عملية طعن بمركز تسوق

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن شخصين أصيبا في عملية طعن بمركز تسوق اليوم.



ووصفت الشرطة الحادث بأنه "هجوم إرهابي مشتبه به"، قائلة إن المهاجم "تم تحييده".



ويقع مركز التسوق في كرميئيل بشمال إسرائيل.