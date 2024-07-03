خامنئي: المشاركة في انتخابات الرئاسة الإيرانية "كانت أقل من المتوقع"

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية نقلا عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الإيرانية كانت "أقل من المتوقع".