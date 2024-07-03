لقاء بين فلاديمير بوتين وشي جينبينغ في كازاخستان

بدأ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ اجتماعهما الأربعاء في أستانا، عاصمة كازاخستان، وفقا لصور عرضها التلفزيون الرسمي الروسي، بعد شهر ونصف شهر من محادثاتهما الأخيرة في الصين منتصف أيار/مايو.



ويأتي هذا اللقاء في آسيا الوسطى على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تهدف إلى مواجهة "الهيمنة" الأميركية على الشؤون الدولية، وفق بكين وموسكو.