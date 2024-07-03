قتلى فلسطينيون في شمال الضفة الغربية

قُتل خمسة شبّان فلسطينيين في عمليتين عسكريتين منفصلتين للجيش الإسرائيليّ، في مدينتي طولكرم وجنين في شمال الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر إسرائيلية.

وتزايدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة في مخيّم نور شمس للاجئين الفلسطينيين الواقع قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيليّ، في منشور على تلغرام، ليل الثلاثاء، أنّه قصف من الجوّ "خلية في منطقة نور شمس أثناء قيامها بتجهيز عبوة ناسفة".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنّ "أربعة شبّان استشهدوا في قصف إسرائيلي لمخيّم نور شمس".

ونشرت الوزارة أسماء القتلى الأربعة وهم أربعة شبّان تراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإنّ الشبّان الأربعة "استشهدوا متأثّرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية، أثناء تواجدهم وسط مخيّم نور شمس".

وفي مدينة جنين القريبة، قتلت قوات إسرائيلية بعد ظهر الأربعاء "الشاب نضال زياد العامر (23 عاما)" وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب.

وقال مصدر أمني إسرائيلي لفرانس برس إن العامر "قتل أثناء محاولة الجيش الاسرائيلي اعتقاله بسبب نشاطه العسكري".