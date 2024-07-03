أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أنّ موسكو سترد على قرار فنلندا السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية.

وقال نائب المتحدث أندريه ناستاسين: "بوسعي أن أؤكد أن موسكو لن تترك التعزيزات العسكرية لحلف شمال الأطلسي التي تهدد أمن روسيا

الاتحادية على حدودها من دون رد.”

وأكّد اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها إجراءات ذات طبيعة عسكرية وفنية، لمواجهة القرارات العدوانية التي تتخذها فنلندا وكذلك حلفاؤها في حلف شمال الأطلسيّ.

وصدق البرلمان الفنلنديّ على اتفاقية دفاع مشترك وقَعتها هلسنكي مع الولايات المتحدة في كانون الأول 2023.

وتمنح الاتفاقية الولايات المتحدة حق استخدام 15 منشأة عسكرية فنلندية.

وانضمت فنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسيّ في 2023.