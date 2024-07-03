إسرائيل تصادق على مصادرة 12,7 كيلومترًا مربعًا في الضفة الغربية المحتلة

صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترًا مربعًا من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت منظمة غير حكومية إلى أنّها المصادرة الأكبر، منذ ثلاثة عقود.

ووصفتها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.

وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في حزيران المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن.

وقالت المنظمة إن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة".

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترًا مربعًا.