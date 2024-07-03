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o
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o
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o
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بين الجهود الدبلوماسية واحتمال الحرب... تدريبات للواء جديد في الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
2024-07-03 | 13:14
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بين الجهود الدبلوماسية واحتمال الحرب... تدريبات للواء جديد في الجيش الإسرائيلي
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بين الجهود الدبلوماسية واحتمال الحرب... تدريبات للواء جديد في الجيش الإسرائيلي
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