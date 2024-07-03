طالبان ترحب بـ"روح التعاون" في محادثات الدوحة

أشادت حكومة طالبان الأربعاء بـ"روح التعاون" التي دفعت الأمم المتحدة إلى الموافقة على استبعاد ممثلي المجتمع المدني الأفغاني، وخصوصًا النساء، من مؤتمر الدوحة لبحث التزام المجتمع الدولي في أفغانستان.



ويعد الاجتماع الذي عقد الأحد والإثنين الثالث الذي يعقد في قطر خلال ما يزيد قليلًا على عام، والأول الذي يضم ممثلين لحركة طالبان التي عادت الى السلطة في كابول في العام 2021.



وانتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بشدة قرار الأمم المتحدة استبعاد مجموعات المجتمع المدني من اللقاء لإفساح المجال أمام مشاركة حكومة طالبان.



وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابول إن "المسؤولين الأجانب يتمتعون بروح تعاون جيدة تجاه أفغانستان ويمكننا أن نرى أن سياستهم حيالها تغيرت بطريقة إيجابية".



وأضاف: "خرجت أفغانستان من عزلتها وخلق مناخ من الثقة".



ورأى مجاهد أنه "بما أن هذا الاجتماع تم تنظيمه وفقًا لمتطلبات أفغانستان ومع مراعاة مصالحنا الوطنية، فقد تمكنا من المشاركة وإبلاغ العالم بموقفنا".