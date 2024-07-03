الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصفدي يؤكد لنظيره الأميركي ضرورة بذل كل جهد للحؤول دون توسع الصراع إلى لبنان
أخبار دولية
2024-07-03 | 14:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الصفدي يؤكد لنظيره الأميركي ضرورة بذل كل جهد للحؤول دون توسع الصراع إلى لبنان
تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وبحث الوزيران خلال الاتصال جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والمفاوضات التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لإتمام صفقة تبادل تفضي إلى وقف الحرب على غزة.
كما بحثا الوضع الإنساني الكارثي في غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كافي وفوري وضمان توزيعها في كافة أنحاء القطاع والتعاون في تحقيق ذلك.
وبحث الوزيران أيضًا الجهود المستهدفة التوافق على خريطة طريق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل الذي أكد الصفدي أن سبيله الوحيد هو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين.
وحذر الصفدي من استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وتحاصر الاقتصاد الفلسطيني وتستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وتدفع نحو تفجر الأوضاع.
كما أكد الصفدي ضرورة بذل كل جهد ممكن للحؤول دون توسع الصراع إلى لبنان عبر تفعيل جهود دولية تفرض التزام القرار ١٧٠١، مشيرًا إلى أن وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأساس لحماية المنطقة من خطر توسع الصراع.
كذلك، بحث الصفدي وبلينكن عددًا من القضايا الثنائية.
أخبار لبنان
أخبار دولية
لنظيره
الأميركي
ضرورة
للحؤول
الصراع
لبنان
التالي
وزيران جديدان للكهرباء والبترول في الحكومة المصرية الجديدة
محكمة كندية تسمح للشرطة بفض مخيم مؤيد للفلسطينيين بجامعة تورونتو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-26
غالانت ومستشار الأمن القومي الأميركي بحثا ضرورة تغيير "الواقع الأمني" على حدود إسرائيل مع لبنان والتعاون في وجه الطموحات النووية الإيرانية
آخر الأخبار
2024-06-26
غالانت ومستشار الأمن القومي الأميركي بحثا ضرورة تغيير "الواقع الأمني" على حدود إسرائيل مع لبنان والتعاون في وجه الطموحات النووية الإيرانية
0
أخبار لبنان
2024-06-20
الخارجية الأميركية : بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان
أخبار لبنان
2024-06-20
الخارجية الأميركية : بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان
0
أخبار لبنان
06:37
لقاء هوكستين-لودريان في باريس: الاتفاق على مواصلة التنسيق لمنع توسع الحرب عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية
أخبار لبنان
06:37
لقاء هوكستين-لودريان في باريس: الاتفاق على مواصلة التنسيق لمنع توسع الحرب عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
2024-07-01
لجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة عقدت مؤتمرها الاول بعد عام على تأسيسها: لضرورة احترام وتطبيق الدستور اللبناني
أخبار لبنان
2024-07-01
لجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة عقدت مؤتمرها الاول بعد عام على تأسيسها: لضرورة احترام وتطبيق الدستور اللبناني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اطلاق مسابقة ريادة الأعمال للنساء في مجال السياحة
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اطلاق مسابقة ريادة الأعمال للنساء في مجال السياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
اليسار الفرنسيّ يد واحدة... إليكم أحزابه
تقارير نشرة الاخبار
13:45
اليسار الفرنسيّ يد واحدة... إليكم أحزابه
0
أخبار دولية
13:44
تركيا وسوريا... توتر شعبي وتقارب رسمي!
أخبار دولية
13:44
تركيا وسوريا... توتر شعبي وتقارب رسمي!
0
أخبار دولية
13:34
طالبان ترحب بـ"روح التعاون" في محادثات الدوحة
أخبار دولية
13:34
طالبان ترحب بـ"روح التعاون" في محادثات الدوحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-17
إبنة هيلدا خليفة في ظهورٍ جديد... جذابة مثل والدتها (صور)
فنّ
2024-06-17
إبنة هيلدا خليفة في ظهورٍ جديد... جذابة مثل والدتها (صور)
0
عالم الطبخ
2024-06-28
فيليه السمك مع الأرز الأصفر و"غرافلاكس" السلمون... مائدة غنية ومميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-06-28
فيليه السمك مع الأرز الأصفر و"غرافلاكس" السلمون... مائدة غنية ومميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
منوعات
2024-07-02
ما حصل معه في يوم زفافه مأساوي... سارقان اخترقا مكان الحفل ثم حلت الفاجعة!
منوعات
2024-07-02
ما حصل معه في يوم زفافه مأساوي... سارقان اخترقا مكان الحفل ثم حلت الفاجعة!
0
آخر الأخبار
06:57
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في الحوش في صور ومعلومات أولية عن وقوع اصابات
آخر الأخبار
06:57
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في الحوش في صور ومعلومات أولية عن وقوع اصابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
تحضيرات احتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي على قدم وساق ومبادرات جديدة لإحياء ذكراه
تقارير نشرة الاخبار
14:03
تحضيرات احتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي على قدم وساق ومبادرات جديدة لإحياء ذكراه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اطلاق مسابقة ريادة الأعمال للنساء في مجال السياحة
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اطلاق مسابقة ريادة الأعمال للنساء في مجال السياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اكتمال عقد الدور ربع النهائي من اليورو ومشوار لبنان ينطلق في الملحق المؤهل لأولمبياد باريس في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اكتمال عقد الدور ربع النهائي من اليورو ومشوار لبنان ينطلق في الملحق المؤهل لأولمبياد باريس في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
اليسار الفرنسيّ يد واحدة... إليكم أحزابه
تقارير نشرة الاخبار
13:45
اليسار الفرنسيّ يد واحدة... إليكم أحزابه
0
أخبار دولية
13:44
تركيا وسوريا... توتر شعبي وتقارب رسمي!
أخبار دولية
13:44
تركيا وسوريا... توتر شعبي وتقارب رسمي!
0
أخبار دولية
13:32
الوضع الإقتصادي يحسم خيارات البريطانيين في الإنتخابات
أخبار دولية
13:32
الوضع الإقتصادي يحسم خيارات البريطانيين في الإنتخابات
0
أخبار دولية
13:28
مناظرة حامية... ويوم على الإنتخابات الإيرانية
أخبار دولية
13:28
مناظرة حامية... ويوم على الإنتخابات الإيرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد أبو طالب... إسرائيل تغتال قائد وحدة عزيز في حزب الله أبو نعمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد أبو طالب... إسرائيل تغتال قائد وحدة عزيز في حزب الله أبو نعمة
0
أخبار دولية
13:14
بين الجهود الدبلوماسية واحتمال الحرب... تدريبات للواء جديد في الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
13:14
بين الجهود الدبلوماسية واحتمال الحرب... تدريبات للواء جديد في الجيش الإسرائيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:25
في أجواء صيفية بامتياز... كارلا حداد تستمتع بعطلتها في قبرص برفقة ابنتها (صور)
فنّ
03:25
في أجواء صيفية بامتياز... كارلا حداد تستمتع بعطلتها في قبرص برفقة ابنتها (صور)
2
خبر عاجل
09:59
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة
خبر عاجل
09:59
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة
3
فنّ
03:14
عارضة أزياء لبنانية تواعد أميراً يونانياً... وصورهما تتصدر "الترند" (صورة)
فنّ
03:14
عارضة أزياء لبنانية تواعد أميراً يونانياً... وصورهما تتصدر "الترند" (صورة)
4
خبر عاجل
09:04
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية محلة حارة صخر وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
خبر عاجل
09:04
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية محلة حارة صخر وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
5
صحف اليوم
00:24
بداية لخطة تعاف لرواتب موظفي القطاع العام (الجمهورية)
صحف اليوم
00:24
بداية لخطة تعاف لرواتب موظفي القطاع العام (الجمهورية)
6
فنّ
03:11
ببالغ الأسى والحزن... نقيب الممثلين نعمة بدوي ينعى الممثل اللبناني محمد الكبي! (صورة)
فنّ
03:11
ببالغ الأسى والحزن... نقيب الممثلين نعمة بدوي ينعى الممثل اللبناني محمد الكبي! (صورة)
7
خبر عاجل
14:56
سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لو كان هدف حزب الله تحرير فلسطين فعلًا لدخل مع حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول
خبر عاجل
14:56
سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لو كان هدف حزب الله تحرير فلسطين فعلًا لدخل مع حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول
8
منوعات
06:00
في لحظات مرعبة... ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا: ماذا حصل؟ (فيديو)
منوعات
06:00
في لحظات مرعبة... ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا: ماذا حصل؟ (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More