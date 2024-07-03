الصفدي يؤكد لنظيره الأميركي ضرورة بذل كل جهد للحؤول دون توسع الصراع إلى لبنان

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وبحث الوزيران خلال الاتصال جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والمفاوضات التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لإتمام صفقة تبادل تفضي إلى وقف الحرب على غزة.



كما بحثا الوضع الإنساني الكارثي في غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كافي وفوري وضمان توزيعها في كافة أنحاء القطاع والتعاون في تحقيق ذلك.



وبحث الوزيران أيضًا الجهود المستهدفة التوافق على خريطة طريق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل الذي أكد الصفدي أن سبيله الوحيد هو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين.



وحذر الصفدي من استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وتحاصر الاقتصاد الفلسطيني وتستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وتدفع نحو تفجر الأوضاع.



كما أكد الصفدي ضرورة بذل كل جهد ممكن للحؤول دون توسع الصراع إلى لبنان عبر تفعيل جهود دولية تفرض التزام القرار ١٧٠١، مشيرًا إلى أن وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأساس لحماية المنطقة من خطر توسع الصراع.



كذلك، بحث الصفدي وبلينكن عددًا من القضايا الثنائية.