ولي العهد السعوديّ يستقبل عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي في مجلس الشيوخ الأميركي

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، عضو الحزب الديمقراطيّ عن ولاية نيوجيرسي في مجلس الشيوخ الأميركيّ السيناتور كوري بوكر والوفد المرافق له.

واستُعرضت خلال الاستقبال، علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين.

وبحثوا في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

و حضر الاستقبال الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنيّ مساعد بن محمد العيبان.

وحضر من الجانب الأميركيّ، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة مايكل راتني وعدد من المسؤولين.