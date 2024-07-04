قتيلان في هجمات روسية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية

قتل شخصان في ضربات روسية استهدفت منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا على ما أفاد الحاكم إيفان فيدوروف.



وأوضح فيدوروف عبر تلغرام "قتل رجل وامرأة جراء قصف عدو" وأصيب رجل آخر. وأحصى الحاكم 391 هجوما روسيا على عشر بلدات في منطقة زابوريجيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.



وأصيب ثمانية أشخاص الأربعاء في غارة شنتها مسيّرات اوكرانية على موقع محطة متفرعة عن محطة زابوريجيا النووية.



في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 21 من أصل 22 طائرة مسيرة من طراز شاهد استخدمت في هجوم روسي خلال الليل.



وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرات مسيرة فوق ست مناطق في شمال ووسط أوكرانيا.