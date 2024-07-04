حماس تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

اعلنت حركة حماس الاربعاء أنها ارسلت الى الوسطاء القطريين "بعض الافكار" الهادفة الى إنهاء الحرب في غزة، بعد نحو تسعة أشهر من النزاع بينها وبين اسرائيل.



واكدت اسرائيل أنها "تجري تقييما لملاحظات" حماس على الاتفاق الهادف الى الافراج عن الرهائن، على أن تبلغ ردها الى الوسطاء.



وقال مصدر مطلع على المحادثات إن "القطريين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، كانوا يتواصلون مع حماس وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية في محاولة لسد الفجوات المتبقية".



وليل الأربعاء، قالت حماس في بيان إنّ " رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالات مع الإخوة الوسطاء في قطر ومصر حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا الأبيّ في قطاع غزة".

