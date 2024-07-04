الرئيس الصيني يدعو إلى "مقاومة التدخلات الخارجية" خلال قمة في آسيا الوسطى

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى "مقاومة التدخلات الخارجية" خلال قمة في أستانا في كازخستان، حسبما أفادت القناة الصينية الرسمية "سي سي تي في".



وقال أمام ممثلي الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون التي تضمّ خصوصاً الهند وإيران وروسيا: "علينا أن نتحد لمقاومة التدخّل الخارجي، وأن ندعم بعضنا البعض بقوة، وأن نهتم بمخاوف بعضنا البعض، وأن ندير الخلافات الداخلية من خلال جعل السلام أولويتنا".