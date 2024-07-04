بوتين: قمة أستانا ستروج لـ"نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تقام في أستانا في كازخستان بمشاركة دول عدة تقيم علاقات متوترة مع الغرب، ستروج لـ"نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب".



وأعلن بوتين عند افتتاح الجلسة العامة أن المشاركين وبينهم مسؤولون صينيون وإيرانيون وهنود، سيشددون خلال الاعلان الختامي على "التزامهم إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل يستند إلى الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي وتطلعات الدول صاحبة السيادة لشراكة تقوم على الفائدة المتبادلة".

