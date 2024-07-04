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بيلاروسيا تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار دولية
2024-07-04 | 04:05
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بيلاروسيا تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون
انضمّت بيلاروسيا الحليف الرئيسي لروسيا الخميس، رسمياً إلى منظمة شنغهاي للتعاون، لتصبح بذلك العضو العاشر في المجموعة الإقليمية التي تقودها بكين وموسكو.
وقال منظّمو قمة منظمة شنغهاي المنعقدة في كازاخستان على وسائل التواصل الاجتماعي: "أصبحت جمهورية بيلاروسيا عضواً كاملاً في منظمة شنغهاي للتعاون".
أخبار دولية
بيلاروسيا
منظمة شنغهاي للتعاون
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